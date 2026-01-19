Ashton Kutcher’dan yıllar sonra gelen Gucci itirafı: '80 kilo olduğum için kovuldum'

Two and a Half Men ve That '70s Show gibi unutulmaz yapımların başrol oyuncusu Ashton Kutcher, Entertainment Tonight’a verdiği samimi röportajda moda dünyasının sert yüzüyle nasıl tanıştığını anlattı. Bugün 47 yaşında olan Kutcher, modellik yaptığı dönemde dünyaca ünlü moda evi Gucci’den nasıl kovulduğunun perde arkasını ilk kez bu kadar net bir şekilde paylaştı.

Olayın, Tom Ford’un Gucci’nin kreatif direktörü olduğu dönemde yaşandığını belirten Kutcher, reklam çekimleri için İtalya’ya gittiğini söyledi. Defile öncesi yapılan provalarda yaşadığı anı şu sözlerle aktardı:

"Provada pembe bir mayo giymiştim. O dönem 80 kiloydum. Tom Ford beni görünce 'Çok şişman' dedi ve beni projeden çıkardılar."

YILLAR SONRA GELEN ŞAKALAR

Kutcher, o dönem kendisi için hayal kırıklığı olan bu olayın bugün aralarında bir espriye dönüştüğünü de sözlerine ekledi. Ünlü tasarımcı ile hala görüştüklerini belirten oyuncu, "Şimdi bu konuyla dalga geçiyoruz. O bana hala 'O zaman çok şişmandın' diyor, ben de ona 'Sadece 80 kiloydum, ne diyorsun?' diye karşılık veriyorum," diyerek moda dünyasındaki katı standartlara esprili bir göndermede bulundu.

Kutcher'ın bu açıklamaları, moda endüstrisindeki beden algısı tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, ünlü oyuncunun kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı zorlukları da gözler önüne serdi.