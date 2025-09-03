'Ateşi bile dublörüne yaktırıyor' denilmişti: Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü işten çıkarıldı

Kıvanç Tatlıtuğ’un Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki dublörü Mehmet Tan, işten çıkarıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir sahne arkası görüntüsünde, Tatlıtuğ’un dizideki tehlikeli sahnelerinden birinde dublör kullandığı ortaya çıkmıştı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada "Ateşi bile dublörü yakıyor", “Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” yorumları yapıldı.

Dublör Mehmet Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sahnenin gündeme gelmesinin ardından işine son verildiğini duyurdu. Tan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi.”