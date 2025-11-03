Avukatı açıkladı! Fatih Ürek'in son sağlık durumu nasıl?

Yaklaşık iki hafta önce evinde kalp krizi geçiren 59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hâlâ uyutulan Ürek’in sağlık durumuna ilişkin avukatı Volkan Alkılıç’tan yeni bir açıklama geldi.
Avukat Alkılıç, sanatçının hekimlerin belirlediği tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam ettiğini belirterek, “Müvekkilim Fatih Ürek’in sağlık durumu stabilliğini korumaktadır. Konuya ilişkin resmi açıklamalar yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yayılan asılsız haberlere tepki gösteren Alkılıç, “Bir insanın yaşam mücadelesi kimsenin şov ve reyting malzemesi olamaz. Ahlak sınırlarını aşan, insan onurunu zedeleyen haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur” açıklamasında bulundu.