Aya basışa inanmıyorum demişti... NASA'dan Kim Kardashian'a yanıt!

ABD’li realite şov yıldızı Kim Kardashian, “The Kardashians” adlı programda 1969’daki Ay’a inişi sorgulayarak, inişin sahte olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Kardashian, “Her zaman komplo teorilerine odaklanırım” diyerek Buzz Aldrin’in sözlerini referans gösterdi.

Kardashian’ın açıklamasının ardından NASA’dan yanıt geldi. Yönetici vekili Sean Duffy, X platformunda yaptığı paylaşımda, Ay’a altı kez iniş yapıldığını ve Artemis göreviyle ABD’nin geri döneceğini vurguladı. Duffy, ayrıca Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Artemis fırlatışına davet etti.

Programda Kardashian, inişle ilgili iddialarını tartışırken Buzz Aldrin’in sözlerini paylaştı ve “Bence sahteydi. Buzz Aldrin’in Ay’a inişin gerçekleşmediğini söylediği videolar izledim” dedi. NASA yetkilileri, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Ay’a inişlerin gerçekleştiğini ve Artemis projesiyle yeni keşiflerin yapılacağını belirtti.

Kardashian ayrıca 3I/ATLAS kuyruklu yıldızıyla ilgili bir soru sordu; Duffy, bu yıldızlararası kuyruklu yıldızın Güneş Sistemi’nden geçen üçüncü yıldızlararası cisim olduğunu ve Dünya’ya tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Sonuç olarak, Kim Kardashian’ın Ay’a inişle ilgili şüpheleri, NASA yetkilileri tarafından kamuoyuna net bir şekilde yanıtlanmış oldu.