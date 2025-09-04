Ayrılık sonrası gönderme yaptığı söylenmişti: Arzu Sabancı'dan 'Hande Erçel' açıklaması!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, üç yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktaladı. Ayrılığın ardından ikilinin birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırması, iddiaları güçlendirdi.

İlişkinin sona erme sebebi olarak ihanet ve Arzu Sabancı’nın ilişkiye karşı olduğu yönünde söylentiler gündeme geldi. Ancak Arzu Sabancı, çıkan haberler sonrası sessizliğini bozarak iddialara yanıt verdi.

"AYRILIK KARARI ONLARA AİT"

Arzu Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hande, herkes tarafından sevilen; sanatında başarılı, zarif, akıllı ve çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim.

Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.”

Böylece Arzu Sabancı, ayrılığa dair çıkan "onaylamama" iddialarını net bir dille yalanlamış oldu.