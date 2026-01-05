Ayşe Şeyma Keten’den İbrahim Selim itirafı: İlk görüşte âşık oldum

Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim’den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Ayşe Şeyma Keten, Selim’e ilk görüşte âşık olduğunu açıkladı.

İlk karşılaşmalarında çok etkilendiğini dile getiren Keten, duygularını samimi sözlerle anlattı. Daha önce kendisine sık sık “gözlerin ışıldıyor” denildiğini belirten Keten, bu ifadenin gerçek anlamını İbrahim Selim’i tanıdıktan sonra anladığını söyledi. Selim’in enerjisinin ve hitabetinin son derece etkileyici olduğunu vurgulayan Keten, aşka kapalı olduğu bir dönemde tanışmalarına rağmen ilişkinin kendiliğinden geliştiğini ifade etti.

Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim’i yalnızca büyük bir aşkla sevdiği biri olarak değil, aynı zamanda kendisine sonsuz güven veren bir yol arkadaşı olarak tanımladı.

Çift, evlenme kararı aldıklarını ise yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Selim ve Keten, yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, “Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun” ifadelerini kullandı.