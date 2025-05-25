Bahar dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak: 'Oyunculuk hiç hayalimde yoktu'

Ekranların sevilen dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"da "Timur" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, İspanya'nın prestijli dergilerinden birine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Çocukluk hayallerinden mesleki yolculuğuna uzanan süreci anlatan Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuğa bilinçli bir tercih sonucu başlamadığını ifade etti.

Sanata olan ilgisinin zamanla geliştiğini belirten Ak, “Çocukken oyuncu olma gibi bir hayalim yoktu. Ancak sanata ve hikâye anlatımına duyduğum ilgi, zamanla beni oyunculuğa yöneltti” dedi.

Mesleğine duyduğu tutkuyu da vurgulayan Mehmet Yılmaz Ak, “Mesleki zorlukları severim. Bu tempolu işin kendisi zaten başlı başına bir mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı. Kendini "tutkulu ve meraklı biri" olarak tanımlayan oyuncu, “Hayatın ve yaratıcılığın farklı yönlerini keşfederken her zaman kendi değerlerime sadık kalmaya çalışırım” şeklinde konuştu.