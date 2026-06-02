Barış Atay ve Ecem Özkaya aşk mı yaşıyor? Metallica konserinden dikkat çekici paylaşım

Sahne dünyasından siyasete adım atan, Hatay Milletvekilliği döneminin ardından yeniden tiyatro salonlarına dönen Barış Atay ile başarılı oyuncu Ecem Özkaya hakkındaki aşk iddiaları yeniden magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Suadiye’de baş başa yemek yerken görüntülenen ve o dönem sessizliklerini koruyan ikili, bu kez Avrupa turnesinde olan dünyaca ünlü metal grubu Metallica'nın konserinde yan yana geldi.

ZÜRİH'TE ORTAK KARELER DİKKAT ÇEKTİ

Magazin kulislerini hareketlendiren yeni gelişme, Metallica’nın İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirdiği dev konserle ortaya çıktı. İddiaya göre, Ecem Özkaya ve Barış Atay grubu canlı dinlemek için birlikte İsviçre’ye seyahat etti.

İkilinin resmi sosyal medya hesaplarından konser alanından paylaştıkları fotoğraflar ise takipçilerinin dikkatli gözlerinden kaçmadı. Aynı açıdan benzer kareler paylaşan, fotoğraflarda birbirlerinin ellerinin görünmesiyle dikkat çeken ikili, gönderileri karşılıklı olarak beğenerek iddiaları daha da kuvvetlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına "İlişki adeta belgelendi" yorumlarında bulunurken, bazı takipçileri ise ikilinin yalnızca çok yakın iki arkadaş olduğunu savundu.





SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Suadiye’deki ilk görüntünün ardından Zürih’teki bu hamleyle de gündeme oturan Barış Atay ve Ecem Özkaya cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ya da yalanlama gelmedi. Magazin dünyasının merakla takip ettiği ikili, sessiz kalmayı tercih ediyor.

BARIŞ ATAY SANAT DÜNYASINA GERİ DÖNDÜ

Oyunculuk kariyerine ara vererek siyasete yönelen ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) çatısı altında Hatay Milletvekilliği yapan Barış Atay, aktif siyasete bir dönem ara vermesinin ardından asıl mesleğine geri dönüş yaptı. Son dönemde yeniden sanat dünyasında boy gösteren Atay, oyuncu arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile birlikte yönettikleri ve sahneledikleri "Sabotaj" adlı tiyatro oyunuyla Türkiye turnesine devam ediyor ve tiyatroseverlerle buluşuyor.