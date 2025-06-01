Bayram öncesi sahne ücretleri gündemde: Yıldız Tilbe'den açıklama!

İDDİA EDİLEN SAHNE ÜCRETLERİNE GÖRE:
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Tarkan – 1 milyon dolar (yaklaşık 38,9 milyon TL)
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Gülşen – 10 milyon TL
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Özcan Deniz – 6,2 milyon TL
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Derya Bedavacı – 6 milyon TL
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Hadise – 5 milyon TL
Listelerde yer alan bu astronomik rakamların doğruluğu tartışma konusu olurken, dikkat çeken noktalardan biri de sanatçıların iddialara sessiz kalması. Bu durum, kamuoyunda “Acaba doğru mu?” sorusunu gündeme getirdi.
YILDIZ TİLBE’DEN AÇIKLAMA
Sahne ücreti listelerinde adı geçmeyen sanatçılardan Yıldız Tilbe, sosyal medyada dönen iddialara dair yorum yaptı. Tilbe, Kurban Bayramı için dile getirilen yüksek sahne ücretlerini inandırıcı bulmadığını belirterek, “Yok öyle rakamlar. Varsa da benim haberim yok. Ben bilmiyorum” ifadelerini kullandı.