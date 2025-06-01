Bayram öncesi sahne ücretleri gündemde: Yıldız Tilbe'den açıklama!

Artık bir bayram geleneği haline gelen sahne ücreti listeleri, Kurban Bayramı öncesinde de sosyal medyada dolaşıma girdi. Her bayram öncesi ortaya atılan ve şarkıcıların konser başına aldıkları iddia edilen yüksek ücretleri içeren listeler, bu yıl da şaşırtıcı rakamlarla gündeme geldi.

İDDİA EDİLEN SAHNE ÜCRETLERİNE GÖRE:

Tarkan – 1 milyon dolar (yaklaşık 38,9 milyon TL)

Gülşen – 10 milyon TL

Özcan Deniz – 6,2 milyon TL

Derya Bedavacı – 6 milyon TL

Hadise – 5 milyon TL

Listelerde yer alan bu astronomik rakamların doğruluğu tartışma konusu olurken, dikkat çeken noktalardan biri de sanatçıların iddialara sessiz kalması. Bu durum, kamuoyunda “Acaba doğru mu?” sorusunu gündeme getirdi.

YILDIZ TİLBE’DEN AÇIKLAMA

Sahne ücreti listelerinde adı geçmeyen sanatçılardan Yıldız Tilbe, sosyal medyada dönen iddialara dair yorum yaptı. Tilbe, Kurban Bayramı için dile getirilen yüksek sahne ücretlerini inandırıcı bulmadığını belirterek, “Yok öyle rakamlar. Varsa da benim haberim yok. Ben bilmiyorum” ifadelerini kullandı.