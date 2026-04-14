Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’e 60 milyon dolarlık veda: Tüm hisselerini devretti!

Dünyaca ünlü yıldızlar Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in (Bennifer) yılan hikayesine dönen boşanma sürecinde, mal paylaşımına dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. 2021 yılında yeniden alevlenen ve evlilikle taçlanan ilişkilerini Ocak 2025'te resmen noktalayan çift, ortak mülkleri olan lüks malikane konusunda anlaşmaya vardı.

60 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE ÜCRETSİZ DEVİR

Çiftin 2023 yılında Beverly Hills’te 60 milyon 850 bin dolara satın aldığı devasa malikane, boşanma davasının ardından satışa çıkarılmıştı. Ancak 12 yatak odası, 24 banyo ve tam donanımlı basketbol sahası gibi lüks detayları olan mülk, aylardır alıcı bekliyor. Mahkeme belgelerine göre; Ben Affleck, malikanedeki tüm haklarını ve hissesini eski eşi Jennifer Lopez’e ücretsiz olarak devretti.

FİYATI 52 MİLYON DOLARA KADAR DÜŞTÜ

İlk olarak 68 milyon dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen malikanenin değeri, alıcı çıkmaması üzerine 52 milyon dolara kadar çekildi. Gayrimenkul uzmanları, satışın gerçekleşmesi durumunda tüm gelirin artık tek hak sahibi olan Jennifer Lopez’in kasasına gireceğini ve bu boşanmadan kârlı çıkan tarafın ünlü şarkıcı olduğunu belirtiyor.

BEN AFFLECK SERVETİNE SERVET KATTI

Affleck'in bu devirden neden feragat ettiği ise sanatçının son ticari hamlelerinde gizli olabilir. Ünlü aktörün sahibi olduğu yapay zeka şirketi, geçtiğimiz haftalarda Netflix’e 600 milyon dolara satıldı. Zaten 300 milyon dolarlık bir birikime sahip olan Affleck'in bu satışla birlikte servetini katladığı düşünülüyor. 400 milyon dolarlık net servete sahip olan Lopez karşısında Affleck'in eli, ticari başarılarıyla oldukça güçlenmiş durumda.

20 YILLIK SERÜVENİN SONU

İlk olarak 2002'de aşk yaşamaya başlayan ve 2004'te nişan atan ikili, 17 yıl aradan sonra 2021'de tekrar bir araya gelmişti. 2022'deki görkemli düğünlerinin ardından mutlulukları kısa süren çift, Lopez’in 2024’te açtığı davanın ardından Ocak 2025 itibarıyla evliliklerini hukuken bitirdi.