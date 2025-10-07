Berdan Mardini'den 'boşanıyor' iddialarını doğrulayan paylaşım!

Şarkıcı Berdan Mardini (45), 2010 yılında nikâh masasına oturduğu, çocukları Ezmira ve Miran’ın annesi Fatoş Yelliler’den 2021’de boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, 2023 yılında kendisinden 13 yaş küçük İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçtiğimiz nisan ayında ilişkilerini resmiyete taşıyarak Başakşehir Nikâh Dairesi’nde evlenmişti.

Ancak son günlerde çiftin sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler ayrılık iddialarını gündeme getirdi. İkilinin birbirlerini takip etmeyi bırakması ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmaları dikkat çekti. Nikâh sonrası soyadını "Mardini" olarak değiştiren Dilara Talay’ın, sosyal medya hesabındaki soyadını yeniden "Talay" olarak güncellemesi iddiaları daha da güçlendirdi.

Berdan Mardini ise son paylaşımıyla gündeme geldi. Şarkıcı, “Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü; saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir” sözlerini paylaşarak dikkat çekti.