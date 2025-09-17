Beyonce’nin prodüktörü Sidney Brown hayatını kaybetti

Grammy ödüllü DJ ve müzik yapımcısı Sidney Brown, New York’taki dairesinde ölü bulundu. 49 yaşındaki ünlü yapımcının ölüm nedeni henüz açıklanmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyonce, Drake, Ludacris ve Lil' Wayne gibi dünya starlarıyla çalışan Brown’ın cansız bedenine, işe gitmeyince endişelenen çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine ulaşıldı. Ailesi, Brown’ın sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirterek beklenmedik ölüm karşısında büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Brown, Ludacris’in 2006 tarihli "Release Therapy" albümüyle Grammy kazanmış, ayrıca Drake’in "Shut It Down" ve Beyonce’nin "Mine" şarkılarının prodüktörlüğünü üstlenmişti.

Çalıştığı Harlem’deki Barawine isimli mekân, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Brown, ekibimizin bir parçasıydı. 10 yılı aşkın süredir bize enerjisini ve yeteneğini kattı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Müzik dünyasından çok sayıda isim de Brown için taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini paylaştı.