Biran Damla Yılmaz ile Abdurrahman Aydın ayrıldı mı? Evlilik yolundaki çiftten radikal sosyal medya hamlesi!

29.05.2026 09:41:00
Ekranların tanınan yüzlerinden oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya hesabında yaptığı radikal değişiklikler, magazin dünyasında ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu, sevgilisi Abdurrahman Aydın'ı takipten çıkararak birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi.
Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç oyuncunun kişisel sosyal medya hesabından attığı adımlar, uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yollarını ayırdığı iddialarını güçlendirdi.

EVLİLİK TEKLİFİNİN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMEDEN ŞOK HAMLE

Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşadığı Abdurrahman Aydın'dan sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ve hayranları tarafından nikah masasına oturmaları beklenen çiftten beklenmedik bir hamle geldi.

Güzel oyuncunun, Instagram hesabında sevgilisi Abdurrahman Aydın ile birlikte yer aldığı tüm aşk dolu kareleri tamamen kaldırdığı fark edildi. Fotoğrafları silmekle yetinmeyen Yılmaz’ın, müstakbel eş adayı Aydın’ı sosyal medyada takip etmeyi de bırakması krizin boyutunu gözler önüne serdi.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Sosyal medyadaki bu karşılıklı "silme" ve "takipten çıkma" hamleleri, magazin kulislerinde "evlilik yolundaki ilişki bitti" şeklinde yorumlandı. Hayranlarını üzen bu gelişmelerin ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Haklarında çıkan ayrılık iddialarına karşı hem Biran Damla Yılmaz cephesinden hem de Abdurrahman Aydın tarafından henüz resmi bir yalanlama veya açıklama gelmedi.

