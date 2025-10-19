Birce Akalay’dan uyuşturucu listesi sonrası radikal hamle: Yakın dostlarını sildi

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma eşliğinde kan, idrar ve saç örneği vermeye götürülen ve listede uyuşturucu kullandığı iddia edilen oyuncu Birce Akalay’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Akalay, yıllardır yakın dostları arasında yer alan İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan başta olmak üzere birçok ünlü ismi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Listenin açıklanmasının ardından sessizliğini bozan Akalay, sürecin gizlilik kararı altında yürütüldüğünü hatırlatarak, “Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu ve dosyaya ben ile avukatımın dahi ulaşamadığını belirtmek isterim. Tarafımıza herhangi bir belge ya da bilgi iletilmemiştir” dedi.

Bazı raporların kasıtlı olarak çarpıtıldığını ifade eden Birce Akalay, “Listede görünen maddeler sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilgilidir. En önemlisi, listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı özellikle belirtmek isterim” açıklamasında bulundu.

Akalay, avukatı aracılığıyla gerekli hukuki adımları atacağını belirterek, “Kendimden emin olduğum bu konularda, sözde Adli Tıp raporuna (doğru ise) en kısa zamanda itirazda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA SESSİZ TEMİZLİK

Yaşanan gelişmelerin ardından Akalay’ın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Oyuncu, yakın dostları arasında gösterilen İbrahim Çelikkol, eşi Natali Yarcan, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi birçok ismi takipten çıkardı. Bu hamle, “Akalay çevresiyle bağlarını mı koparıyor?” sorularını gündeme getirdi.

Soruşturma sürerken, Birce Akalay’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.