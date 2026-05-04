Boran Kuzum’dan samimi itiraflar: 'En büyük korkumu yaşadım, artık özgürüm'

İbrahim Selim ile "Bu Gece" programına konuk olan Boran Kuzum, yaşamındaki kırılma noktalarını ve uluslararası arenaya uzanan kariyer basamaklarını tüm samimiyetiyle paylaştı. Fizik dersinden kaçmak için girdiği tiyatro kulübüyle hayatı değişen Kuzum, bugün ABD yapımı bir projenin ana kadrosunda yer alan ilk Türk oyuncu olmanın gururunu yaşıyor.

"KORKUYLA GELEN ÖZGÜRLÜK"

Hayatındaki en büyük dönüm noktasını babası Bora Kuzum’u kaybetmesi olarak tanımlayan oyuncu, bu acı tecrübenin kendisini korkularından arındırdığını belirtti. Kuzum, "En büyük korkumu yaşadıktan sonra artık hiçbir şey o kadar korkutmaz oldu. Bu süreç bana yurt dışında yeniden başlama cesareti ve büyük bir özgürlük verdi" dedi.





NEW JERSEY SETİNDE BİR ANADOLU ESİNTİSİ

9 Nisan'da yayına giren ABD yapımı "Big Mistakes" dizisiyle uluslararası kariyerine adım atan Kuzum, setin ilk gününde ekibe baklava götürdüğünü anlattı. Canlandırdığı karaktere Türk kültüründen izler kattığını belirten başarılı oyuncu, "El öpüp başa koyma gibi bizde olan detayları özellikle eklemek istedim; temsil konusu benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

ANKARA GÜZELLEMESİ VE "YALNIZLIK" İTİRAFI

İstanbul’un dejenere olmuş sosyal hayatını eleştiren ve "Ankara benim kırmızı çizgim" diyen Kuzum, memleketine olan bağını şu sözlerle dile getirdi: "Ankara, arkadaşı olmayanın anlayamayacağı bir şehir. İstanbul’da nereye gittiğin önemli, kiminle olduğun değil." Özel hayatına dair de konuşan oyuncu, yalnızlığına olan aşırı düşkünlüğünün bazen ilişkileri "toksik" hale getirebildiğini ve kıskançlığını sadece kendi içinde yaşadığını itiraf etti.

"EHLİYETİM VARDI AMA ARABA SÜREMİYORDUM"

Kuzum, kariyerinin başında yaşadığı esprili bir "set kazasını" da paylaştı. Deneme çekimlerinde (audition) araç kullanabildiğini söylemesine rağmen aslında aktif şoför olmadığını belirten oyuncu, bir sahnede kontrolü kaybederek aracı parçaladığını, sahnelerin ise hasarlı aracı gizlemek için farklı açılardan çekildiğini kahkahalarla anlattı.