Brad Pitt'e bir şok da en büyük oğlundan: Maddox da 'Pitt' soyadını bırakmak için mahkemeye başvurdu!

Sinema dünyasının "Brangelina" olarak anılan efsanevi çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt’in 2016 yılında çalkantılı bir şekilde sona eren birlikteliğinin yankıları, çocukların velayet ve soyadı kararlarıyla sürüyor. Ayrılık sonrası çocuklarıyla arasındaki mesafeyi kapatamayan 62 yaşındaki aktör Brad Pitt, bir soyadı darbesi de en büyük oğlu Maddox'tan aldı.

'Kişisel Nedenler' Gerekçe Gösterildi

Angelina Jolie’nin 2002 yılında Kamboçya’daki bir yetimhaneden evlat edindiği, Pitt’in ise 2005 yılında ilişkiye başladıktan sonra nüfusuna geçirdiği 24 yaşındaki Maddox Jolie-Pitt, yasal bir adım attı. Maddox, soyadındaki 'Pitt' ibaresini tamamen kaldırmak ve adını resmi olarak 'Maddox Chivan Jolie' şeklinde değiştirmek amacıyla mahkemeye dilekçe verdi. Başvurusunda "kişisel nedenleri" gerekçe gösteren genç adamın bu kararı, aile içindeki kopuşun derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.





Maddox, geçtiğimiz şubat ayında annesi Jolie'nin yeni sinema projesi "Couture"un jeneriğinde de gayriresmi olarak 'Maddox Jolie' ismini kullanmıştı. Daha önce Angelina Jolie’nin efsanevi opera sanatçısı Maria Callas’ı canlandırdığı biyografik film "Maria"da yapım asistanı olarak çalışan Maddox, o dönem kayıtlara 'Maddox Jolie-Pitt' olarak geçmişti.

KARDEŞLER TEK TEK 'PİTT' İSMİNDEN VAZGEÇİYOR

Brad Pitt’in çocuklarıyla olan soyadı krizi Maddox ile sınırlı değil. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan 20 yaşındaki Shiloh, geçen yıl mahkeme kararıyla 'Pitt' soyadını resmi olarak hayatından çıkarmıştı. Diğer kız kardeşler Zahara (21) ve Vivienne (17) ise resmi bir başvuru yapmasalar da yer aldıkları sosyal ve sanatsal projelerde gayriresmi olarak 'Pitt' soyadını kullanmayı bıraktı. Çiftin diğer çocukları Pax (22) ve Knox (17) cephesinde ise henüz yasal bir hamle yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.





UÇAKTAKİ ŞİDDET İDDİASI KIRILMA NOKTASI OLMUŞTU

2014 ile 2019 yılları arasında evli kalan çiftin bağlarını koparan olay, 2016 yılında özel bir uçak yolculuğu sırasında yaşanmıştı. Angelina Jolie, FBI’a yansıyan belgelerde ve açtığı davalarda; alkollü olan Brad Pitt’in uçakta kendisine ve çocuklarına fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğunu, o dönem 15 yaşında olan Maddox ile kavga ederek üzerine bira döktüğünü iddia etmişti.

FBI ve sosyal hizmetler tarafından yapılan soruşturmalar neticesinde Pitt hakkında herhangi bir tutuklama veya ceza kararı çıkmadı ve aktör iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak bu olayın hemen ardından Jolie boşanma davası açarak çocukların tam velayetini talep etti.

"BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABADAN DA UZAK TUTULDULAR"

Brad Pitt’e yakın kaynaklar, ünlü aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını, altı çocuğuyla da yeniden sağlıklı bir bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor. Öte yandan, Pitt’in annesi Jane Etta Pitt’in geçen yıl 84 yaşında vefat etmesi, aile trajedisinin bir başka boyutunu ortaya çıkardı. Babaanne Jane’in, torunlarıyla yaklaşık dokuz yıl boyunca iletişiminin kesildiği ve ölümünden önce onlarla helalleşme fırsatı bulamadığı ileri sürüldü. İngiliz basınına konuşan kaynaklar, Jolie’nin çocukları yalnızca babalarından değil, büyükanne ve büyükbabalarından da bilinçli olarak uzak tuttuğunu iddia ediyor.