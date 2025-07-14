Brad Pitt’in evi soyuldu! Ünlü aktör güvenliği artırdı

Son olarak Formula 1 filmiyle gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt’in Los Angeles’taki evi, 25 Haziran gecesi üç hırsız tarafından soyuldu.

ÜÇ ŞÜPHELİ EVİ YAĞMALADI

Olay, Los Angeles’ın Los Feliz bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç şüpheli gece saatlerinde Brad Pitt’e ait malikaneye ön pencereden girerek içerideki eşyaları yağmaladı.

Yetkililer, zanlıların çalıntı eşyalarla evden kaçtığını doğruladı ancak neyin çalındığı ve maddi kaybın boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PITT OLAY ANINDA EVDE DEĞİLDİ

Brad Pitt’in olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Ünlü aktörün yaklaşık 5,5 milyon dolar değerindeki lüks evinin, olayın ardından güvenlik önlemleriyle donatıldığı bildirildi.

GÜVENLİK EKİBİ ARTIRILDI

Daily Mail’in haberine göre; Pitt’in komşuları olay sonrası evdeki güvenlik tedbirlerinin ciddi şekilde artırıldığını söyledi. Evin çevresinde devriye atan güvenlik araçlarının sayısı arttı, güvenlik kameraları güncellendi ve yeni güvenlik personelleri görevlendirildi.

Brad Pitt cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.