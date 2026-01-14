Bradley Cooper'ın annesi Türk dizisinin hayranı çıktı!

Türk dizileri, uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ederken, bu yapımların hayranları arasına Hollywood’un ünlü oyuncusu Bradley Cooper’ın annesi de katıldı. Cooper, katıldığı The Joe Rogan Experience programında yaptığı açıklamalarla Türk dizilerine olan ilgiyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Sözlerine “Annem beni öldürecek” diyerek başlayan Cooper, annesinin özellikle “Erkenci Kuş” dizisine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu anlattı. Dizinin yurt dışı versiyonunda 360 bölüm bulunduğunu belirten ünlü oyuncu, annesinin tek bir bölümü bile kaçırmadan hepsini izlediğini söyledi.





Cooper, “Saatlerce izledi. Her bölümü 4-5 kez izledi. Covid döneminde başladı ve bir daha vazgeçemedi. İşin komik yanı, başrol oyuncusu için ‘dünyanın en iyi oyuncusu’ diyor. Sanırım benim Oscar adaylıklarım annem için pek bir şey ifade etmiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK DİZİLERİNDEKİ SAHNELERE ESPRİLİ GÖNDERME

Bradley Cooper, Türk dizilerinde sıkça yer alan uzun bakışma sahnelerine de esprili bir dille değindi.

“Bazen odaya giriyorum, iki karakter birbirine bakıyor. Mutfağa gidip kahve yapıyorum, geri geliyorum hâlâ bakışıyorlar. O kadar uzun ve derin bakıyorlar ki dizinin donduğunu sanıyorum ama hayır, bu Türk tarzı bir dram” dedi.

DEMET ÖZDEMİR’E ÖVGÜ

Annesiyle birlikte kendisinin de diziyi izlediğini belirten Cooper, dizinin başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir’i çok beğendiğini de sözlerine ekledi. Ünlü oyuncunun açıklamaları, Türk dizilerinin küresel ölçekteki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.