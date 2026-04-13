Britney Spears rehabilitasyon merkezine yattı

Çalkantılı özel hayatı ve vasilik davasıyla uzun süre dünya gündeminden düşmeyen Britney Spears, sağlık sorunları nedeniyle yeniden tedavi altına alındı. Geçtiğimiz ay alkollü araç kullanırken yakalanan pop yıldızının, madde kullanımıyla ilgili problemleri aşmak adına bir rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.

"KARAR TAMAMEN KENDİSİNE AİT"

Spears'ın temsilcisi tarafından doğrulanan tedavi süreci, sanatçının ruh sağlığını geri kazanma isteğiyle başladı. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre, 30 günlük bir programa başlayan ünlü şarkıcı, ihtiyaç duyması halinde bu süreyi uzatabilecek. Kaynaklar, bu adımın sadece tek bir maddeyle ilgili olmadığını, Spears’ın uzun süredir devam eden psikolojik yorgunluğunu atmak için kendine zaman ayırmayı hedeflediğini belirtti.





ÇOCUKLARINDAN TAM DESTEK

Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden olan çocukları Sean Preston ve Jayden James'in de annelerinin bu kararından memnuniyet duydukları ifade edildi. Zorlu bir gençlik dönemi geçiren ve daha önce de psikolojik tedavi gören Spears’ın, bu kez süreci tamamen kendi iradesiyle yönetmesi "iyileşme yolunda önemli bir adım" olarak değerlendiriliyor.

ÇALKANTILI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

44 yaşındaki pop ikonunun daha önce de defalarca rehabilitasyon merkezine yatırıldığı biliniyor. Özellikle babasıyla yaşadığı vasilik mücadelesini kazandıktan sonra özgürlüğüne kavuşan ancak denge kurmakta zorlanan Spears'ın, bu yeni tedavi süreciyle hayatını yeniden düzene sokup sokamayacağı merak konusu oldu.