Britney Spears'tan sürpriz itiraf: 'Bir çocuk daha istiyorum'

Dünya müzik tarihine damga vuran ve çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen pop ikonu Britney Spears, hayranlarını heyecanlandıran yeni bir açıklamayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden sarı bir elbise ve siyah botlarıyla dans ettiği renkli bir video yayınlayan 44 yaşındaki ünlü şarkıcı, elinde tuttuğu minik gitar eşliğinde içini döktü ve yeniden anne olma hayalini paylaştı.

"GİTARLAR BANA BEBEKLERİ HATIRLATIYOR"

Paylaşımında hayli duygusal bir gün geçirdiğini belirten Spears, elindeki gitara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok duygusal bir gün... Gitarlar bana bebek varlıkları hatırlatıyor. Çok nazik telleri var. Müziğin meleklerin dili olduğu söylenir. Bu minik gitarı Meksika'dan aldım. Bir gün başka bir bebeğim olabileceği umuduyla..."

OĞULLARI İÇİN REHABİLİTASYONA GİTMİŞTİ

Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline ile olan evliliğinden Sean Preston (20) ve Jayden James (19) adlarında iki yetişkin oğlu bulunuyor. 2006 yılındaki olaylı boşanmanın ardından velayetleri babaya verilen çocuklarıyla uzun yıllar sağlıklı bir bağ kuramayan ve arası açık olan Spears, geçtiğimiz aylarda bu durumu tersine çevirmeyi başarmıştı.

Hatırlanacağı üzere başarılı şarkıcı, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Bu kararı tamamen oğullarının talebi üzerine aldığı ortaya çıkan Spears’ın, çocuklarının "Anne, eğer bizim sana gelmemizi istiyorsan bu tedaviye girmek zorundasın" ültimatomundan derinden etkilendiği bildirilmişti. Tedavi sonrası oğullarıyla çekilen mutlu karelerini sosyal medyasında paylaşan yıldızın, onlarla olan ilişkisini korumak adına çok titiz davrandığı belirtiliyor. Şimdi ise çocuklarıyla arasını düzelten ünlü ismin, hayatında yepyeni ve beyaz bir sayfa açarak üçüncü kez anne olma arzusunu dile getirmesi, hayranları tarafından büyük bir destek ve sevgi seliyle karşılandı.