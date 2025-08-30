Bruce Willis, ailesinden uzakta bakıcılarıyla yaşıyor

Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakarak gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, artık ailesinden ayrı, 24 saat bakıcıların bulunduğu bir evde yaşıyor. Eşi Emma Heming, ABC’de yayınlanan Emma & Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk adlı belgeselde, 70 yaşındaki oyuncunun durumunu anlattı.

Willis’in iki kızının annesi olan 47 yaşındaki Heming, eşinden ayrı yaşama kararı nedeniyle aldığı tepkilere sosyal medyada yanıt verdi. Heming, “Bildiğim şey, samimi bilgilerimizi paylaşarak bu iki farklı görüşün ortaya çıkacağıydı. Görüşü olan kişiler ile gerçek deneyimi olan kişiler arasında bir ayrım olacaktı” dedi ve bakım verenlerin sık sık yargılandığını vurguladı.

Herkesin fikir sahibi olabileceğini belirten Heming, “Ancak çoğu kişinin bunu destekleyecek deneyime sahip olmadığını kendinize hatırlatmalısınız. Demans veya bakımını üstlendiğiniz hastalık hakkında bilgisi olan biri bile evinizde olmadığı için, hastanın nasıl davrandığını veya aile dinamiklerini bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bruce Willis’e 2022’de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu konuşma, anlama ve okuma-yazma becerilerini etkileyen afazi teşhisi konmuştu. Hastalığı daha sonra frontotemporal demans olarak güncellenen Willis, sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakmıştı.

Belgeselde eşinin sağlık durumuna dair yeni bilgiler paylaşan Heming, “Bruce hâlâ hareket edebiliyor. Sağlığı genel olarak iyi. Asıl sorun beyninin onu yarı yolda bırakması. Dil becerisi zayıflıyor. Buna adapte olmayı öğrendik, onunla iletişim kurma yollarımız var ki bunlar çok farklı” dedi.