Bruce Willis’in ailesinden çarpıcı karar: Beynini bağışlayacaklar

Dünya sinemasının “Zor Ölüm” (Die Hard) serisiyle hafızalara kazınan yıldız ismi Bruce Willis, gerçek hayattaki en zorlu mücadelesini bilime katkıyla taçlandırmaya hazırlanıyor. 2022 yılında afazi teşhisi nedeniyle oyunculuğu bırakan, ardından frontotemporal demans (FTD) tanısı konulan 70 yaşındaki usta aktörün ailesi, Willis’in vefatının ardından beyninin bilimsel araştırmalar için bağışlanacağını açıkladı.

Aralık 2025 itibarıyla güncellenen bilgilere göre, karar Willis’in eşi Emma Heming Willis tarafından doğrulandı. Aile, bu adımın özellikle nadir görülen ve erken yaşta ortaya çıkan frontotemporal demansın nedenlerinin anlaşılmasına ve gelecekte tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunmasını amaçlıyor.





Frontotemporal demansın, Alzheimer’dan farklı olarak beynin kişilik, davranış ve dil merkezlerini etkilediğine dikkat çekilirken, Bruce Willis’ten alınacak beyin dokularının hastalığın hücresel düzeydeki ilerleyişinin anlaşılmasında kritik rol oynayacağı belirtiliyor. Emma Heming Willis, bu kararla benzer süreçlerden geçen ailelere yalnız olmadıkları mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Öte yandan Willis’in sağlık durumuna ilişkin aileden gelen son açıklamalar, hastalığın ileri evreye ulaştığını ortaya koyuyor. Kızı Tallulah Willis, babasının okuma, yazma ve konuşma yetilerini tamamen kaybettiğini, çevresini algılama ve yakınlarını tanıma kapasitesinin ise giderek azaldığını belirtti. Aile, usta oyuncunun özel bakım altında yaşam kalitesinin korunmaya çalışıldığını aktardı.

Ailenin beyin bağışı kararını bu aşamada kamuoyuyla paylaşması, Willis’in hastalığının son evresine girildiğinin ve bu zorlu sürece hem etik hem de duygusal olarak hazırlandıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.