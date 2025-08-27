Bruce Willis’in hastalığıyla ilgili yeni açıklama: 'Beyni onu yarı yolda bırakıyor'

Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve daha sonra demans teşhisi konulan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Sağlık durumuna dair güncel bilgileri ise genellikle eşi Emma Heming Willis, kızları ya da eski eşi Demi Moore paylaşıyor.

ABD’de ABC kanalında Diane Sawyer’a konuşan Emma Heming Willis, eşinin sağlık durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Heming Willis, “Bruce hâlâ hareket edebiliyor, sağlığı genel olarak iyi. Asıl sorun beyninin onu yarı yolda bırakması. Dil becerisi zayıflıyor. Buna adapte olmayı öğrendik, onunla iletişim kurma yollarımız var ki bunlar çok farklı” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun sessizleşmeye başladığını belirten Heming Willis, “Çok konuşkan ve ilgili biri olmasına rağmen, aile toplantılarında geri plana çekiliyordu. Biraz uzaklaşmış, soğuk gelmeye başlamıştı. O tanıdığımız sıcak ve ilgili Bruce gibi değildi. Bunun tam tersine dönüşmesi korkutucuydu” dedi.

Hastalığı öğrendiğinde büyük panik yaşadığını söyleyen Heming Willis, “Sadece onu duyup başka hiçbir şeyi algılayamamıştım. Sanki serbest düşüşteydim” sözleriyle duygularını paylaştı.

Bruce Willis’in zaman zaman eski enerjisinden izler sergilediğini de belirten Heming Willis, “O günleri hâlâ yaşıyoruz. Daha doğrusu günleri değil, anları. Onun gülüşü çok içtendir. Bazen gözlerinde o pırıltıyı, kıvılcımı görebiliyorsunuz. İşte o anlarda sanki başka yere ışınlanıyorum. Bunu görmek çok zor çünkü o anlar gelip gidiyor” diye konuştu.