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Bülent Ersoy hastane odasından paylaştı: Yıllar sonra ilk kez estetik operasyon geçirdi

Bülent Ersoy hastane odasından paylaştı: Yıllar sonra ilk kez estetik operasyon geçirdi

5.07.2026 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bülent Ersoy hastane odasından paylaştı: Yıllar sonra ilk kez estetik operasyon geçirdi

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Bugüne kadar bu tür işlemlere mesafeli olduğunu belirten 74 yaşındaki sanatçı, hastane odasından yaptığı açıklamada aldığı başarılı sonucu takipçileriyle paylaştı.
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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan 74 yaşındaki ünlü sanatçı, geçirdiği estetik operasyonu takipçilerine duyurdu.

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Bugüne kadar estetik müdahalelerden uzak durduğunu ifade eden Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

Uzun yıllar sonra ilk kez bir estetik müdahale yaptırdığını vurgulayan Diva lakaplı sanatçının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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