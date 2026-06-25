Burak Çelik'in yeni projesi belli oldu: Haysiyet dizisinin kadrosuna katıldı

"Kuruluş Osman", "Senden Daha Güzel" ve "Hudutsuz Sevda" gibi dikkat çeken televizyon yapımlarında rol alan genç oyuncu Burak Çelik, kariyerindeki yeni projesini belirledi. Son olarak dijital platformda yayınlanan "Yeraltı" dizisindeki Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çelik'in bu yapımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Başarılı oyuncunun "Yeraltı" dizisinden ayrılarak Kanal D ekranları için hazırlanan yeni bir projeyle el sıkıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Burak Çelik, Süreç Film tarafından hazırlıkları titizlikle sürdürülen "Haysiyet" dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Dizinin kast çalışmaları devam ederken, oyuncunun televizyon ekranlarına dönüş yapacağı bu yeni projedeki rolü de netleşti.

"TARIK" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Çelik yeni dizide "Tarık" karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Çelik, yapımda usta oyuncu Reha Özcan'ın canlandıracağı "Haluk" karakterinin oğluna hayat verecek.

Öte yandan yoğun bir çalışma dönemi geçiren Burak Çelik’in televizyon projesinin yanı sıra eş zamanlı olarak TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak olan tarihi draması "Nizamülmülk Altın Çağ" projesinde de rol almaya devam ettiği belirtildi. "Haysiyet" dizisinin çekim takvimi ve diğer oyuncu kadrosuna ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.