Burak Özçivit Arap dünyasında kara listeye mi alındı?

Orta Doğu’nun "Oscar"ları olarak bilinen ve her yıl görkemli törenlerle kutlanan Joy Awards, bu yıl da dünyaca ünlü isimleri bir araya getirdi. Ancak törenin müdavimlerinden olan ve bölgede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit’in bu yılki davetli listesinde yer almaması merak konusu oldu.

KRİZİN PERDE ARKASI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın iddiasına göre, Özçivit’in bu yıl törende yer almamasının nedeni, geçtiğimiz yıl eşi Fahriye Evcen ile katıldığı organizasyonda yaşanan bir anlaşmazlık. İddiaya göre Özçivit, geçen yılki törende kendilerine ayrılan yeri beğenmemiş ve bu rahatsızlığını sosyal medya hesabından organizasyonu eleştiren bir paylaşımla dile getirmişti.

Ünlü oyuncu, paylaşımını kısa bir süre sonra silmiş olsa da bu hamlenin organizasyon komitesi tarafından not edildiği ve "kara listeye" alındığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan, Irak ve Bangladeş gibi ülkelerde "krallar gibi" ağırlanan ve reklam anlaşmalarına imza atan Burak Özçivit’in, son dönemdeki yurt dışı rotası da dikkat çekiyor. Bölgedeki etkinliklerde eskisi kadar sık boy göstermeyen oyuncunun, ağırlıklı olarak Rusya ve Türki Cumhuriyetler’deki projelere ve davetlere odaklandığı görülüyor.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre; büyük bütçeli uluslararası organizasyonlarda protokol ve nezaket kuralları en üst seviyede tutuluyor. Özçivit’in anlık bir tepkiyle yaptığı ancak sonradan sildiği eleştirinin, Arap dünyasındaki bu dev organizasyonla arasındaki bağları kopardığı belirtiliyor.