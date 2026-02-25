Burak Özçivit’ten '30 daire aldı' iddiasına yanıt geldi

Başarılı oyunculuğu ve reklam anlaşmalarıyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez hakkında çıkan gayrimenkul yatırımı iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya mecralarında yayılan bir iddiaya göre ünlü oyuncunun, Eyüpsultan ilçesinde bir projeden tam 30 daire satın aldığı ve bu yatırım için 150 milyon TL ödediği ileri sürüldü.

"HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOKTUR"

Hızla yayılan haberlerin ardından Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla konuya açıklık getirdi. İddiaları sert bir dille reddeden Özçivit, şu ifadeleri kullandı:

"Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın."



