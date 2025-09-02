Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burcu Binici, canlı yayında bayıldı

Burcu Binici, canlı yayında bayıldı

2.09.2025 13:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Burcu Binici, canlı yayında bayıldı

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı canlı yayında kısa süreli baygınlık geçirdi; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadı.

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Binici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Binici paylaşımında şunları belirtti:

"Herkese merhaba. Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda, merak etmeyin."

Oyuncunun açıklamasının ardından hayranları, geçmiş olsun dileklerini sosyal medya üzerinden iletti.

Image

 

İlgili Konular: #Burcu Binici