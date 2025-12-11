Çağla Şıkel 35 yıl sonra platonik aşkıyla karşılaştı

46 yaşındaki ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına uzanan bir anısını ilk kez anlattı. Şıkel, ilkokul döneminde platonik bir aşkla yazdığı şiirin kahramanıyla 35 yıl sonra yeniden karşılaştığını söyledi.

Şıkel, o dönemde yaşadığı duyguları şu sözlerle aktardı:

"İçeri girince ‘Ne kadar güzel bir çocuk’ dedim. Yanımıza geldi ve ‘O şiir defterine yazdığın kişi benim’ dedi. Şok oldum."

Ünlü isim, karşısındaki kişinin kim olduğunu ilk anda çıkaramadığını ancak adını duyduğunda tüm anıların bir anda canlandığını belirtti. Şıkel, yaşadığı bu sürpriz karşılaşmayı şöyle anlattı:

"Üzerinden 35 yıl geçmiş… İlk anda hatırlayamadım. Sonrasında yanına gidip sohbet ettim. Çok tuhaf, çok özel bir karşılaşmaydı."