Çağla Şıkel'in Çeşme tatilindeki kahvaltı tabağı sosyal medyayı salladı: Adetle sayıp yiyor!

Podyumlardan ekranlara uzanan kariyerinde fit görünümü ve formunu koruma yöntemleriyle her zaman dikkat çeken ünlü sunucu Çağla Şıkel, Kurban Bayramı tatili için gittiği İzmir Çeşme'den yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Bayram tatilini oğulları Kuzey, Uzay ve aile bireyleriyle birlikte geçiren 47 yaşındaki Şıkel, ezber bozan beslenme rutinine bir yenisini daha ekledi.

KAHVALTI DEĞİL ADETA MATEMATİK TABAĞI!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük yaşamından kesitler yayınlayan ünlü model, bu kez sabah kahvaltısında tükettiği yiyecekleri takipçilerinin beğenisine sundu. Şıkel'in tabağındaki besinlerin azlığı ve adetle sınırlandırılmış olması dikkat çekti. Ünlü sunucunun güne başlamak için tercih ettiği kahvaltı menüsünde şu besinler yer aldı:

5 adet karadut

7 adet çiğ badem

5 adet kaju

İncecik kıyılmış salata

Avokado ezmesi





Günün en önemli öğününü oldukça hafif ve kalori kısıtlamalı geçiren Şıkel'in bu tabağı, sosyal medyada "sağlıklı beslenme" ve "aşırı diyet" ekseninde büyük bir tartışma başlattı.

"BİR LAHMACUNU BİR SAATTE YEDİM"

Çağla Şıkel'in sıra dışı beslenme disiplini ilk kez gündem olmuyor. Ünlü isim, geçtiğimiz 12 Mayıs'ta yaptığı bir başka paylaşımla da çok konuşulmuştu. Canının çektiği lahmacunu kilo almamak adına nasıl tükettiğini anlatan Şıkel, "Bir lahmacunu bitmesin diye tam bir saatte yedim. Allah'tan karnım tok gitmiştim; çünkü bir defasında aç gitmiştim, öyle hiç olmuyor" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.





Geçmiş dönemlerde de yalnızca 5 takviye hap ile 30 adet kuruyemişten oluşan kahvaltılarını sergileyen, akşam yemeklerinde ise sadece birkaç turp dilimi tüketerek günü kapattığını belirten Çağla Şıkel'in bu katı diyeti, uzmanların "sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme" uyarılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor.