Çağlayan Topaloğlu: Müzik sektörü çöplüğe döndü

Çağlayan Topaloğlu, müzik sektörünün içinde bulunduğu durumdan bir hayli dertli...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:04
Çağlayan Topaloğlu: Müzik sektörü çöplüğe döndü
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Kalbime Gömerim O Zaman, Aşk (Vur patlasın çal oynasın) gibi bir çok hit şarkıya imza atmış olan Çağlayan Topaloğlu; sözü ve bestesi Serdar Ortaç’a ait olan “Çıkartacaksın” adlı yeni single çalışmasını piyasaya sürdü. Şarkının düzenlemesi ise, “Ebru Gündeş, Mehmet Erdem, İrem Derici gibi birçok ünlü ismin başarılı işlerine imza atana Alper Atakan’a ait.

Yeni çalışması ile beğeni toplayan Çağlayan Topaloğlu, müzik sektörünün içinde bulunduğu durumdan bir hayli dertli. Sektörde hızlı tüketimin olduğunu söyleyen Topaloğlu, youtube ve tiktok gibi sayfalarının  iyi ile kötü işleri  birbirine karıştırdığını ; iyi işlerin az geri kalanının gereksiz kalabalık yarattığını ve adeta bir çöplük olduğunu söyledi.

“Bir süre müziğe ara verdim bu süreçte oyunculuk dersleri aldım. İlk tecrübemi de Mahsun Kırmızıgül’ün vizyona koymuş olduğu Prestij meselesi filminde yaşadım ve oyunculuğu çok sevdim” diyen Çağlayan Topaloğlu, Müziğin yanı sıra dizi projelerininde de yer almak istediğini söyledi…


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