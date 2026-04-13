Cameron Diaz’dan katı temizlik kuralı: 'Bunu yapmayan kapımdan içeri giremez'

Sinemaya verdiği 10 yıllık aranın ardından "Back in Action" filmiyle setlere hızlı bir dönüş yapan Cameron Diaz, katıldığı televizyon programında özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. Yakın dostu Drew Barrymore’un sunduğu 'The Drew Barrymore Show' programına konuk olan Diaz, "en büyük tiksinti duyduğu şeyi" açıklarken evindeki katı kuralları da sıraladı.

"SOKAK KIYAFETLERİYLE OTURMAK YASAK"

New York’taki evine gelen misafirler için tavizsiz bir "ev adabı" uyguladığını belirten Diaz, en çok New York sokaklarında giyilen ayakkabılardan ve o kıyafetlerle eve girilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, hijyen standartlarını şu sözlerle ifade etti:

"New York sokaklarında giyilen ayakkabılar en büyük tiksintim. Evime girmek isteyenlerin mutlaka galoş takması, hatta üzerindeki kıyafetleri değiştirmesi gerekiyor."

"YERLERDE RAHATÇA YUVARLANIYORUM"

Program sunucusu Drew Barrymore’un, "Bu sayede evinde hiç mikrop olmuyor" yorumu üzerine Diaz, "Evet, bu sayede yerlerde rahatça yuvarlanabiliyorum, benim için hiçbir sorun olmuyor" yanıtını verdi.

10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Müzisyen Benji Madden ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Cameron Diaz, uzun süredir ailesine vakit ayırmak için kariyerine ara vermişti. 2025 yapımı aksiyon komedisi 'Back in Action' ile Jamie Foxx’un başrolünde yeniden izleyici karşısına çıkan yıldız oyuncu, geri dönüş kararını ailesi için en doğru zaman olduğu için aldığını belirtti.