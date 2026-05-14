Can Yaman’dan 'imaj' resti: Eleştirilere sessiz kalmadı, o yorumlara tek tek yanıt verdi!

"Erkenci Kuş" dizisindeki başarısının ardından kariyerine İtalya’da devam etme kararı alan ve "Sandokan", "El Turco" gibi uluslararası projelerle adından söz ettiren Can Yaman, bu kez dizi projeleriyle değil radikal imaj değişikliğiyle gündeme oturdu. Uzun yıllardır koruduğu uzun saç ve sakallarına veda eden ünlü oyuncu, yeni haliyle Madrid sokaklarında objektif karşısına geçti.

YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda saçlarını kısalttığı ve sakallarını kestiği görülen Yaman’ın, aşırı bronzlaşmış teni Türk takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşıma gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozan oyuncu, kendisini tiye alan takipçileriyle adeta atıştı.

"EVET" DİYEREK TİYE ALDI

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin “Hindistanlı mısın be abi?” sorusuna ve bir diğer kullanıcının “Kardeşim biri seni fırında mı unuttu?” şeklindeki iğneleyici yorumlarına sadece “Evet” yanıtını vererek tepkisini gösterdi. Yaman'ın bu tavrına oyuncu Didem Uzel’den de destek geldi. Uzel, ünlü isme yapılan yorumlar üzerine “Ya sabır, iyi dayanıyor” ifadelerini kullandı.





"ÇİRKİNLER, TEN RENGİNİ SİZİN İÇİN AÇTIM"

Gelen tepkilerin dozunun artması üzerine sert bir açıklama daha yayımlayan Can Yaman, eleştiri yapanları "çirkinler" olarak nitelendirdi. Yaman mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili troll sayfaları ve altındaki her şeye gereksiz yorum yapan çirkinler; ten rengini biraz açtım sizler için, yeter ki siz beğenin, yeter ki siz mutlu olun. Kesmediyse siz filtreleyip öyle bakarsınız, yeter ki konuşmaya devam edin ama…”