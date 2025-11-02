Cardi B'den itiraf: 'Saçımı 3 aydır yıkamadım'

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, hijyen alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı itirafla sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki sanatçı, Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, saçlarını en son aylar önce yıkadığını açıkladı.





Canlı yayında başında peruk bulunan Cardi B, “Yaklaşık iki aydır saçımı yıkamadım. Aslında yalan söylüyorum, muhtemelen üç aydır” ifadelerini kullandı. Şarkıcı, başını işaret ederek “Muhtemelen bunun içinde hamamböceği yumurtası, sivrisinek yumurtası, her şey var” diyerek şaşırtan bir benzetmede bulundu.

Saç bakımına dair planlarını da paylaşan Cardi B, “Yarın gerçek saçımı şekillendireceğim için kafa derime yağ sürmem gerekiyor. Yıkayacağım ve çarşamba günü de öreceğim” dedi.

Cardi B’nin bu açıklamaları, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de espriyle karşılandı.

Daha önce de bazı ünlü isimler saçlarını sık yıkamadıklarını açıklamıştı. Jessica Simpson haftada bir, Jennifer Aniston üç günde bir, Shailene Woodley ayda bir kez saçlarını yıkadığını söylemişti. Kim Kardashian beş günde bir yıkadığını belirtirken, Ashton Kutcher her gün duş aldığını ancak saçlarını hiç yıkamadığını itiraf etmişti.