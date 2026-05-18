Cate Blanchett Cannes'da isyan etti: 'Me Too hareketi çok hızlı bir şekilde öldürüldü!'

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl sadece ödüllerle değil, sinema endüstrisinin karanlık dehlizlerine ışık tutan güçlü kadın sesleriyle de tarihe geçiyor. Festival kapsamında düzenlenen bir söyleşiye katılan 57 yaşındaki dünyaca ünlü Avustralyalı aktris Cate Blanchett, cinsel taciz, zorbalık ve eşitsizliğe karşı dünyayı ayağa kaldıran #MeToo hareketinin bugünkü durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hareketin sesinin kasıtlı olarak kısıldığını dile getiren Oscar’lı oyuncu, kadınların hak arama mücadelesinin önüne set çekilmek istendiğini vurguladı.

"BİR SORUNU TESPİT ETMEZSENİZ, ONU ÇÖZEMEZSİNİZ"

#MeToo hareketinin mevcut durumu hakkında konuşurken endüstrinin korumacı ve erkek egemen reflekslerini eleştiren Cate Blanchett, şu ifadeleri kullandı:

"Platformları olan ve nispeten güvenli bir şekilde konuşabilen, 'Bu benim başıma geldi' diyebilen birçok insan var ve sokaktaki sıradan bir kadın da #MeToo diyor. Peki, neden bu ses susturuluyor? Me Too hareketinin çok hızlı bir şekilde öldürüldüğünü hissediyorum. Bu hareketin aslında ortaya çıkardığı şey, sadece sinema sektöründe değil, tüm iş kollarında var olan sistemik bir suistimal katmanıdır. Bir sorunu açıkça tespit edip adını koymazsanız, onu asla çözemezsiniz."

"HER SABAH SETTE SAYIM YAPIYORUM: 10 KADIN, 75 ERKEK!"

Blanchett, cinsel suistimallerin temelinde yatan en büyük etkenlerden birinin, setlerdeki yetersiz kadın temsiliyetinin ve kronikleşen erkek egemen yapının devam etmesi olduğunu söyledi. Kamera arkasındaki eşitsizliğin çarpıcı boyutunu kendi gözlemleriyle aktaran usta oyuncu, "Hâlâ film setlerindeyim ve her gün üşenmeden sayım yapıyorum. Maalesef durum değişmedi; hâlâ her sabah setlerde 10 kadın ve 75 erkek oluyor" sözleriyle sinema endüstrisindeki cinsiyet uçurumunu ifşa etti.

Cate Blanchett, kadın yönetmen ve çalışanların haklarını savunmak için uzun süredir en ön saflarda mücadele veriyor. Usta oyuncu, 2018 yılında Cannes Film Festivali'nde düzenlenen ve festival tarihinde yarışan 1866 erkek yönetmene karşılık kadın yönetmen sayısının azlığına dikkat çeken 82 kadının katıldığı o tarihi sessiz protestonun da en önemli figürlerinden biriydi. Blanchett'in Cannes’daki bu son çıkışı, sinemada eşitlik mücadelesinin henüz bitmediğini tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı.

ME TOO HAREKETİ NEDİR?

Me Too hareketi, dünya genelinde cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz kültürüne karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan küresel bir toplumsal adalet ve ifşa hareketidir. İngilizce "Ben de" anlamına gelen bu ifade, mağdurların yaşadıkları deneyimleri paylaşarak yalnız olmadıklarını göstermelerini sağlar. Hareket ilk olarak sivil toplum aktivisti Tarana Burke tarafından 2006'da başlatıldı. Burke, özellikle düşük gelirli topluluklardaki genç siyahi kadınların cinsel şiddet sonrası iyileşme süreçlerine destek olmak amacıyla bu ifadeyi kullandı. Hareket, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik geniş çaplı cinsel taciz suçlamalarının ardından küresel bir dalgaya dönüştü. Oyuncu Alyssa Milano'nun sosyal medyada yaptığı çağrı ile ΩMeToo bir etikete dönüştü ve milyonlarca insan kendi hikayesini paylaştı.