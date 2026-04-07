Cedi Osman ve Ebru Şahin’in ev krizi sona erdi: Tahliye davasında flaş gelişme!

Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu eşi Ebru Şahin'in, İstanbul Şişli’de bulunan kendilerine ait daireye taşınma isteğiyle başlayan hukuki süreç tatlıya bağlandı. Cedi Osman’ın babası Sermet Osman tarafından açılan tahliye davasında, tarafların mahkeme salonu dışında uzlaştığı öğrenildi.

"OĞLUM VE GELİNİM OTURACAK" DEMİŞTİ

Süreç, Sermet Osman’ın Şişli’deki dairesinde ikamet eden kiracıya, evi oğlu ve gelini için kullanmak istediğini bildirmesiyle başladı. Ancak kiracı, Cedi Osman’ın kariyerine yurt dışında devam etmesini gerekçe göstererek tahliye talebinin "samimi olmadığını" iddia etti ve daireyi boşaltmayı reddetti.

YÜKSEK KİRA GEREKÇESİ MAHKEMEYE TAŞINDI

Konunun yargıya taşınmasının ardından hazırlanan dava dilekçesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Dilekçede, Cedi Osman ve Ebru Şahin çiftinin halihazırda oturdukları evin kira ve genel masraflarının oldukça yüksek olduğu, bu nedenle kendi mülklerine geçmek istedikleri belirtildi. Kiracı tarafı ise bu talebin gerçekçi olmadığı yönündeki savunmasını sürdürdü.

DAVA DOSYASI KAPATILDI

Yargılama süreci devam ederken taraflar arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yapılan son görüşmeler neticesinde kiracı ve Osman ailesi ortak bir paydada buluştu. Kiracının daireyi boşaltmayı kabul etmesi üzerine, Sermet Osman davadan feragat etti ve dosya resmen kapatıldı.