Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu, Moğollar'la buluştu
Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmde oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, çalışmalar kapsamında Moğollar bir araya geldi.
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan film için kampa girdi. Yapımcılığını Fikri Harika Podüksiyon ve Aytaç Medya'nın üstlendiği filmi Yüksel Aksu yönetecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film için bir süredir düzenli müzik eğitimi alan Hacıoğlu, çalışmalar kapsamında Moğollar grubuyla da birkaç kez buluştu.
Film için önce Haluk Levent’in adı geçmiş ve daha sonra oyuncu Erdal Beşikçioğlu‘yla imza aşamasına gelinmiş ancak daha sonra anlaşılamamıştı.
Filmin oyuncu seçimlerinin henüz devam ettiği kaydedildi.
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