Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans şovu

Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans şovu

24.11.2025 11:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans şovu

Cem Yılmaz, yapay zekayla hazırladığı dans videosunu sosyal medyada paylaştı; takipçilerini önce şaşırtıp sonra güldürdü.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yapay zekayla oluşturduğu dans videosunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Daha önce yapay zekayla ilgili olarak, “Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım” diyen Yılmaz, önceki akşam eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Image

Yılmaz, videoyu “Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem” notuyla yayımladı. Görüntülerin gerçek olduğunu düşünenler için ise hemen açıklama yaparak, “Şaka.. Oturuyorum.” dedi.

Image

Komedyenin yapay zekayla hazırladığı dans videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

İlgili Konular: #Cem Yılmaz