Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans şovu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yapay zekayla oluşturduğu dans videosunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Daha önce yapay zekayla ilgili olarak, “Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım” diyen Yılmaz, önceki akşam eğlenceli bir paylaşım yaptı.





Yılmaz, videoyu “Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem” notuyla yayımladı. Görüntülerin gerçek olduğunu düşünenler için ise hemen açıklama yaparak, “Şaka.. Oturuyorum.” dedi.

Komedyenin yapay zekayla hazırladığı dans videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçileri arasında büyük ilgi gördü.