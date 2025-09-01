Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına ilişkin açıklama

Taciz iddialarıyla gündemin sarsıldığı bir haftada son ifşa, ünlü karakter oyuncusu Cezmi Baskın ile ilgili oldu. Oyuncu Fazilet Onat, 2014 yılında vizyona giren Bizum Hoca filminin Ankara galasında Cezmi Baskın tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti. Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi."

CEZMİ BASKIN’DAN YANIT: “ASILSIZ İDDİALAR, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUM”

Fazilet Onat’ın iddialarının ardından Cezmi Baskın, yazılı bir açıklama yayımlayarak söz konusu suçlamaları reddetti.

Baskın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gerçekleşmiş. Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan, iddiayı ortaya atan kişinin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını ancak Trabzon’daki ilk galada aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını öğrendim. Dolayısıyla taciz iddiasının ortaya atıldığı Ankara galasında kendisi yokmuş."

Baskın, kişiliğini hedef alan bu tür iddiaların kendisini ve sevenlerini derinden üzdüğünü vurgulayarak, “Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması çok büyük bir yıkım oldu. Hakkımı adli merciler nezdinde arayacağım ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağım” ifadelerini kullandı.