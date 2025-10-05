Charli XCX iddiası: Taylor Swift’in şarkısı kime yazıldı?

Taylor Swift’in merakla beklenen yeni albümü The Life of A Showgirl, geçtiğimiz Cuma günü piyasaya sürüldü. Albümde yer alan “Actually Romantic” adlı şarkı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şarkının, adı verilmeyen bir pop yıldızına atıfta bulunduğu iddia edilirken, hayranlar parçanın Charli XCX’e gönderme yaptığını öne sürdü.

“BENDEN NEFRET EDENE YAZILMIŞ BİR AŞK MEKTUBU”

Swift, şarkının kime yazıldığını açıklamasa da yaptığı yorum spekülasyonları artırdı. Şarkıyı “benden nefret eden birine yazılmış bir aşk mektubu” olarak tanımlayan ünlü şarkıcı, alaycı bir şekilde, “Bu gurur verici” ifadelerini kullandı.

Şarkıda Swift’i “sıkıcı Barbie” olarak niteleyen ve ona yönelik olumsuz duygular besleyen birinden bahsedilmesi, iddiaları daha da güçlendirdi.

CHARLİ XCX İDDİASI

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Swift’in şarkısının, Charli XCX’in Brat albümünde yer alan ve Swift hakkında yazıldığı öne sürülen “Sympathy is a Knife” adlı parçaya bir yanıt niteliği taşıdığını savundu.

Ne Taylor Swift ne de Charli XCX şarkıların birbirleri hakkında olduğunu doğruladı. Ancak Swift’in geçen yıl Charli XCX hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar hatırlatılarak, yeni parça “ikili arasındaki gerilim yeniden mi başladı?” sorusunu gündeme getirdi.

TAYLOR SWİFT VE CHARLİ XCX ARASINDA NELER YAŞANDI?

Taylor Swift ve Charli XCX’in yolları ilk kez 2014’te Jingle Ball’da kesişti. İkilinin profesyonel ilişkisi ise 2018’de Charli’nin Camila Cabello ile birlikte Swift’in Reputation Stadium Tour’unun açılışını yapmasıyla başladı. O dönemde Charli, Swift’in kendisine “her zaman nazik davrandığını” belirtmişti. Ancak turne sonrası yaptığı bir röportajda, kalabalığa performans sergilemeyi “5 yaşındaki çocuklara el sallamak” gibi hissettiğini söylemesi tepki çekti. Şarkıcı daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklayarak Swift’e minnettar olduğunu vurguladı.

Hayranlar, 2024’te Charli’nin Brat albümündeki “Sympathy Is a Knife” şarkısının Swift’e gönderme olduğunu iddia etti. Charli bunu doğrulamadı ancak söylentiler, Swift’in 2025’te yayımladığı “Actually Romantic” şarkısıyla yeniden alevlendi. Parçada Swift, kendisine “sıkıcı Barbie” diyen ve eski ilişkileriyle ilgili alay eden birinden bahsediyordu. Bu da şarkının Charli’ye yönelik olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Taraflar doğrudan birbirlerini hedef aldıklarını hiçbir zaman kabul etmedi. Hatta Swift, 2024’te verdiği bir röportajda Charli’nin müzikal yaratıcılığını övdü. Ancak şarkı sözleri ve hayran yorumları, iki pop yıldızı arasında perde arkasında gerginlik olabileceği yönündeki spekülasyonları canlı tutuyor.