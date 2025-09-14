Cumhuriyet Gazetesi Logo
Charlize Theron'un otomobili, evinin bahçesinden çalındı

Charlize Theron'un otomobili, evinin bahçesinden çalındı

14.09.2025 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Charlize Theron'un otomobili, evinin bahçesinden çalındı

Charlize Theron'un Los Angeles'taki evinin açık kapısından giren hırsızlar, otomobilini çaldı.

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron’un Los Angeles’taki evinden otomobili çalındı. Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, birkaç gün önce kimliği belirsiz bir kişi ünlü oyuncunun evine açık kapıdan girerek bahçede park halindeki aracı anahtarıyla birlikte götürdü.

Los Angeles polisi, hırsızlık olayına karışan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürürken, Theron’un otomobili bulundu.

50 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, 2012 ve 2015 doğumlu iki çocuğu evlat edinmişti. Theron, son dönemde artan suç oranlarının mağduru olan Hollywood yıldızlarından yalnızca biri oldu. Daha önce oyuncu Tracee Ellis Ross ve Brad Pitt’in de evlerine hırsız girmişti.

İlgili Konular: #hırsızlık