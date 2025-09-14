Charlize Theron'un otomobili, evinin bahçesinden çalındı

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron’un Los Angeles’taki evinden otomobili çalındı. Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, birkaç gün önce kimliği belirsiz bir kişi ünlü oyuncunun evine açık kapıdan girerek bahçede park halindeki aracı anahtarıyla birlikte götürdü.

Los Angeles polisi, hırsızlık olayına karışan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürürken, Theron’un otomobili bulundu.

50 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, 2012 ve 2015 doğumlu iki çocuğu evlat edinmişti. Theron, son dönemde artan suç oranlarının mağduru olan Hollywood yıldızlarından yalnızca biri oldu. Daha önce oyuncu Tracee Ellis Ross ve Brad Pitt’in de evlerine hırsız girmişti.