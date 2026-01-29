Chris Brown Londra’da hakim karşısında: Şişeli saldırı davasında yeni gelişme

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Chris Brown, Londra'daki bir gece kulübünde bir müzik yapımcısına yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen şişeli saldırı davasıyla ilgili ön inceleme duruşması için mahkemeye çıktı. 36 yaşındaki şarkıcı, Londra Southwark Crown Court’ta görülen duruşmada Yargıç Tony Baumgartner’ın karşısına çıktı.

KİMLİK BİLGİLERİNİ DOĞRULAMAKLA YETİNDİ

Sekiz dakika süren kısa duruşmada Brown, yalnızca kimlik bilgilerini doğrulamak için konuştu. Güvenlik görevlileri eşliğinde mahkeme salonuna giren şarkıcıyı, yaklaşık bir düzine destekçisi de içeride yalnız bırakmadı. Duruşma sonrasında mahkeme binasından ayrılan Brown, kendisini bekleyen hayranlarına imza dağıtarak alandan ayrıldı.





"NEDENSİZ SALDIRI" İDDİASI

Olay, Şubat 2023’te Londra’nın seçkin bölgelerinden Mayfair’deki özel bir kulüpte meydana gelmişti. Savcılığın "nedensiz bir saldırı" olarak nitelendirdiği olayda Brown, eski arkadaşı Abraham Diaw’a saldırmakla suçlanıyor. Ünlü şarkıcı;

Kasten ağır bedensel zarar verme,

Kamuya açık alanda şişe bulundurma,

Ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs

suçlamalarının tamamını daha önce reddetmişti.

5 MİLYON STERLİNLİK KEFALET

Geçtiğimiz yıl 5 milyon sterlin teminat ödeyerek kefaletle serbest bırakılan Brown’un turnesine devam etmesine izin verilmişti. Ancak mahkeme, şartlı tahliye kapsamında şarkıcının her ülkeye girişte pasaportunu teslim etme zorunluluğunu yineledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Manchester’da gözaltına alınan Chris Brown’un yargı süreci devam ediyor. Şarkıcı, Nisan ayında yapılacak bir diğer ön duruşmanın ardından Ekim ayında asıl davası için yeniden hakim karşısına çıkacak.