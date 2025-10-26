‘Çirkin Betty’nin yıldızından Hollywood'a çağrı: 'Ayağa kalkma zamanı'

ABD'de Eleştirmenlerin Seçimi Derneği'nin Latin Sineması ve Televizyonu Kutlaması kapsamında düzenlenen törende Trailblazer Ödülü’ne layık görülen ünlü oyuncu America Ferrera, güçlü bir konuşma yaptı.

Los Angeles’ta gerçekleşen törende sahneye çıkan Latin Amerika kökenli Ferrera, Hollywood’daki meslektaşlarına çağrıda bulunarak, hikâye anlatıcılığının toplulukları güçlendirmedeki önemine dikkat çekti.

“ABD bir krize doğru hızla ilerliyor. Hollywood'da bizler sivil toplum olmalıyız. Sanatçılar ve anlattığımız hikâyeler bu dönemde önemli bir rol oynuyor” diyen Ferrera, konuşmasında göçmen karşıtı politikalara da tepki gösterdi.

1970’lerde ailesi Honduras’tan ABD’ye göç eden 41 yaşındaki oyuncu, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirerek, adaletsizlik karşısında sessiz kalmamaya çağırdı.

“Yazdığımız ve oynadığımız karakterler kadar cesur olmanın, ayağa kalkıp sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Sanatımızı, yaşamak istediğimiz dünyayı inşa etmek için kullanmalıyız” diyen Ferrera, sanatın dönüştürücü gücüne vurgu yaptı.