Coachella 2026’nın baş sanatçıları açıklandı

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali, gelecek yıl 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde Kaliforniya’da yapılacak.

Festivalde bu yılın baş sanatçıları Justin Bieber, Sabrina Carpenter ve Karol G oldu. Üç isim de daha önce Coachella sahnesinde yer almıştı.

Carpenter geçen yıl festivalde sahne alırken, Karol G 2022’deki performansında Becky G ve J Balvin’i konuk etmişti. Justin Bieber ise dört farklı Coachella’da konuk sanatçı olarak sahneye çıkmıştı.

Bu yıl festivalde sahne alacak diğer sanatçılar arasında The Strokes, Nine Inch Nails, David Byrne, Iggy Pop, Young Thug, Addison Rae, Sexyy Redd, Teddy Swims, Moby, Kaskade, Major Lazer, FKA Twigs ve PinkPantheress bulunuyor.

Coachella 2026 biletleri ise 20 Eylül Cuma günü satışa çıkacak.