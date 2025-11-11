'Çok Güzel Hareketler' oyuncusu Metin Keçeci'nin son hali yürekleri burktu...

Bir dönem “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibiyle tanınan oyuncu Metin Keçeci, maddi sıkıntılarla boğuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu açıklayan ve eski arkadaşlarının kendisine sırt çevirdiğini söyleyen Keçeci’nin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Bir süre önce yaptığı açıklamada, ekonomik zorluklar nedeniyle evini boşaltmak zorunda kaldığını ve intihar etmeyi bile düşündüğünü belirten oyuncu, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” demişti.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra TRT 1’de yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna dahil olan Keçeci, son olarak elinde kartonlarla otobüse binerken görüntülendi. Çöp kenarından karton topladığı iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bazı kullanıcılar “Ev taşıyordur belki” yorumunda bulunurken, bazıları da oyuncuya destek mesajları gönderdi. Metin Keçeci’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.