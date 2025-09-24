Coldplay konserinde patlayan skandala dair yeni ayrıntı: Eşler de aynı konserdeymiş

Boston’da Coldplay konserinde yaşanan ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan “sarılma görüntüsü”nün perde arkası, yeni açıklamalarla netlik kazandı.

Konserde, teknoloji şirketi Astronomer’ın İnsan Kaynakları Başkanı Kristin Cabot’un, şirket CEO’su Andy Byron ile sarıldığı an dev ekrana yansımıştı.

Coldplay solisti Chris Martin de bu anı esprili bir şekilde, “Ya yasak bir ilişkileri var ya da çok utangaçlar” diyerek yorumlamıştı.

Başlangıçta, Cabot’un eşi Andrew’un Japonya’da olduğu ve çiftin ayrı yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Ancak yakın kaynaklar, Andrew’un da aynı konserde yeni kız arkadaşıyla bulunduğunu, çiftin dostane bir şekilde ayrıldığını ve Kristin Cabot’un iş arkadaşlarıyla birlikte locada yer aldığını aktardı.



ALDATMA DEĞİL, ARKADAŞÇA BİR DAVRANIŞ

Kaynaklara göre Cabot, sarılma anının uygunsuz göründüğünü kabul etti ancak herhangi bir aldatma olmadığını, bunun yalnızca arkadaşça bir davranış olduğunu söyledi. Boşanma sürecinde olduğu için kamuoyuna açıklama yapamayan Cabot’un, olay sonrası haftalarca evinden çıkmadığı ve çocuklarını medyanın ilgisinden korumaya çalıştığı belirtildi.

22 yıl reklamcılık yaptıktan sonra 2016’da teknoloji sektörüne geçen Cabot’un şu anda işsiz olduğu, ayrıca olay sonrası yüzlerce ölüm tehdidi aldığı da ifade edildi.

Coldplay konserindeki bu görüntü, TikTok’ta milyonlarca kez izlenerek son yılların en çok konuşulan viral içeriklerinden biri haline geldi.