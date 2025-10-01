Coldplay skandalının ardından sürpriz gelişme: CEO, eşiyle barıştı!

Birkaç ay önce Boston’daki Coldplay konserinde Astronomer şirketinin CEO’su Andy Bryon’un, şirketin insan kaynakları yöneticisi Kristin Cabot ile kameralara yakalanması hem iş dünyasında hem de magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerin kısa sürede viral olması üzerine Bryon CEO’luk görevinden istifa etmiş, özel hayatı da mercek altına alınmıştı. Eşi Megan Bryon, skandal sonrası sosyal medya hesaplarını sessize almış, soyadını kaldırmış ve çiftin Massachusetts’teki evlerini terk ederek Maine’deki yazlıklarına geçtiği öne sürülmüştü.

GÖRÜNTÜLER BARIŞMAYI DOĞRULADI

Son günlerde ortaya çıkan görüntüler ise çiftin arasındaki buzların eridiğini gösterdi. Kennebunk sahilindeki lüks malikanelerinden birlikte çıkan Andy ve Megan Bryon’un gün batımında romantik bir yürüyüş yaptığı görüldü. Megan’ın parmağındaki evlilik yüzüğünün hâlâ yerinde olması dikkat çekerken, ertesi sabah el ele yürürken objektiflere gülümseyerek poz vermeleri de “barıştılar” yorumlarını beraberinde getirdi.

SKANDALIN ARDINDAN NELER YAŞANDI?

Olayın diğer tarafı Kristin Cabot’un eşi Andrew Cabot, gelişmelerin ardından boşanma davası açmış ve mahkemede “Boşanma zaten sürece girmişti, bu olay sadece her şeyi kamuoyuna taşıdı” sözleriyle süreci özetlemişti. Andy Bryon’ın eski eşi Julia ise, eski kocasını “evlilik sorumluluklarına uygun olmayan, maddiyata önem veren biri” diyerek sert şekilde eleştirmişti.

SOSYAL MEDYADA YENİ TARTIŞMA

Astronomer şirketi, CEO’nun istifasından sonra sessizliğini korurken, Bryon çiftinin barıştığına dair görüntüler sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar çifti desteklerken, bazıları ise “Affetmek mi, unutmak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.