Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın Survivor 2026 All Star kadrosuna katıldı!

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonunun merakla beklenen kadrosu netleşmeye devam ediyor. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Meryem Boz ve Serhat Onat’ın yarışmada yer alacağı açıklanmıştı.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadroya katılan yedinci ismi duyurdu. Ilıcalı’nın açıklamasına göre, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil oldu.





Paylaşımında Murat Arkın’a başarı dileklerini ileten Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum.”

Yarışma öncesi kadronun bu şekilde şekillenmesi, Survivor takipçileri arasında heyecanı artırırken, Murat Arkın’ın performansı da şimdiden merak konusu oldu.