Danla Bilic’in dolgu kabusu bitmiyor: 6. kez ameliyat olacak!

YouTube videolarıyla tanınan ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, vücuduna yaptırdığı yanlış dolgu uygulaması sonrası yaşadığı sağlık felaketini takipçileriyle paylaştı. Bugüne kadar 5 farklı operasyon geçiren ve vücudundan kilolarca dolgu maddesi çıkarılan Bilic, sorunun yeniden nüksettiğini açıkladı.

"SOL KARNIM YİNE DAVUL GİBİ"

Sosyal medya hesabından son sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü fenomen, yaşadığı fiziksel ve psikolojik yorgunluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası..."





5 AMELİYAT YETMEDİ

Geçmişte estetik kaygılarla yaptırdığı dolguların vücuduna yayılması ve enfeksiyon riskine yol açması nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan Bilic, her operasyonda vücudundan yabancı maddelerin temizlendiğini belirtmişti.