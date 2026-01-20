Danla Bilic’in dolgu kabusu bitmiyor: 6. kez ameliyat olacak!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 12:00:00
Sosyal medya dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı hatalı estetik müdahalenin bedelini ağır ödüyor. Yanlış dolgu uygulaması nedeniyle yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü fenomen, 6. kez bıçak altına yatacağını duyurarak isyan etti.

YouTube videolarıyla tanınan ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, vücuduna yaptırdığı yanlış dolgu uygulaması sonrası yaşadığı sağlık felaketini takipçileriyle paylaştı. Bugüne kadar 5 farklı operasyon geçiren ve vücudundan kilolarca dolgu maddesi çıkarılan Bilic, sorunun yeniden nüksettiğini açıkladı.

"SOL KARNIM YİNE DAVUL GİBİ"

Sosyal medya hesabından son sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü fenomen, yaşadığı fiziksel ve psikolojik yorgunluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası..."

5 AMELİYAT YETMEDİ

Geçmişte estetik kaygılarla yaptırdığı dolguların vücuduna yayılması ve enfeksiyon riskine yol açması nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan Bilic, her operasyonda vücudundan yabancı maddelerin temizlendiğini belirtmişti.

