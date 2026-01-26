Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı: 'Çok pişmanım, helallik isteyecektim'

Kendi YouTube programı DanlaCast’te geçmişine dair samimi açıklamalarda bulunan Danla Bilic, henüz şöhretinin ilk yıllarındayken futbolculara attığı mesajları ifşa etmesiyle ilgili konuştu. Yusuf Erdoğan ve Emre Çolak gibi isimlere attığı mesajlarla gündem olan Bilic, o dönem kendisine yanıt veren Alper Potuk hakkında çarpıcı bir bilgi paylaştı.

"EKMEĞİNİ YEDİM AMA PİŞMANIM"

Şöhret basamaklarını tırmanırken bu olayların kendisine büyük bir popülarite getirdiğini kabul eden Bilic, buna rağmen vicdani bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ünlü fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolculara attığım her mesaj için çok pişmanım. Ekmeğini yedim mi? Yedim, evet. Alper Potuk'tan özür dileyip helallik isteyecektim ama gelmiyor."





ALPER POTUK TEKLİFİ REDDETTİ

Bilic, geçmişteki bu olayı tatlıya bağlamak için Alper Potuk’u programına davet ettiğini ancak futbolcunun bu teklife sıcak bakmadığını söyledi. Geçmişte yaşanan "ifşa" krizinin ardından Potuk’un, Bilic ile yan yana gelmek istememesi dikkat çekti.